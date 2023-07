Juve - Milan 2 - 2 in California | poi bianconeri vincono ai rigori

(Di venerdì 28 luglio 2023)ntus ehanno pareggiato 2 - 2 nell'amichevole giocata ieri notte al 'Dignity Health Sports Park' di Carson, in, 'casa' dei LA Galaxy (ex squadra di Zlatan Ibrahimovic). Poi, per ...

: le parole di Kean nel postpartita Moise , in campo per 59' - al suo posto è entrato - , in zona mista ha commentato: "Era importante iniziare bene e mettere minuti nelle gambe, dobbiamo ...Una sconfitta che non costituisce un passo indietro dopo il ko di misura con il Real. Ilperde ai rigori anche con lanella tournée in Usa ma Pioli vede soprattutto i lati positivi, a partire da Christian Pulisic : Presto potrà allenare anche Samuel Chukwueze che, ieri, a ...... sono stati calciati dei rigori in cui lasi è imposta per 4 - 3, grazie al proprio estremo ...in vantaggio al 23' con un colpo di testa di Thiaw su punizione calciata da Theo Hernandez. ...

Juventus e Milan hanno pareggiato 2-2 nell'amichevole giocata ieri notte al 'Dignity Health Sports Park' di Carson, in California, 'casa' dei LA Galaxy (ex squadra di Zlatan Ibrahimovic). (ANSA) ...CARSON (CALIFORNIA) - Buona la prima per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, sotto per due volte, riacciuffano il Milan con Danilo e Rugani prima di aggiudicarsi la sfida del Dignity ...