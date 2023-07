Juve | la decisione Uefa | i dettagli sulla maximulta da 20 milioni

(Di venerdì 28 luglio 2023) Laha escluso lantus dalla prossima Conference League , al suo posto è stata ripescata la Fiorentina. Ma non è questa l'unica conseguenza per il club bianconero per le " violazioni dei ...

La, infatti, sarà tenuta anche al pagamento di una sanzione pari a 20 milioni totali , ma è previsto un possibile dilazionamento condizionale che riguarda i bilanci della società per i prossimi ...Ladella Uefa era attesa da settimane, adesso la società di Commisso potrà definire meglio le proprie strategie di mercato: finora sono arrivati Sabiri (preso a gennaio), Parisi e Arthur, i ...Questaè in linea con quella presa lo scorso maggio nell'ambito dei contenziosi con la Figc. Come in quel caso, preferiamo mettere fine al periodo delle incertezze e assicurare ai nostri ...

La Fiorentina approda in maniera ufficiale in Conference League grazie alla sentenza della Uefa con la Juventus che è stata esclusa ...Oltre all'esclusione dalle coppe europee per la stagione 23/24, e dunque dalla Conference League, i bianconeri hanno ricevuto anche una sanzione economica ...