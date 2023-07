Juve fuori dalle coppe | ecco quando era successo l' ultima volta

L'ultima volta delladalle coppe Ecco in quale stagione è ...L'esclusione vale per per la stagione 2023/2024. Ferrero: "Non è ammissione, siamo convinti nostra correttezza"Juventusdalle coppe, i tifosi chiedono lo scudetto ad AllegriSe la Juventusdalla ... 2023 Senza una competizione europea ladovrebbe essere ben riposata per tutta la stagione e dare ...

La Uefa: Juve fuori dalle coppe per un anno e 20 milioni di multa, Fiorentina in Conference La Gazzetta dello Sport

Juventus fuori dalle competizione europee per la prossima stagione. Questa la decisione di controllo del Fair Play Finanziario. Ai bianconeri è stata inflitta anche una maxi multa da 20 milioni di ...L'esclusione dall'Europa cambia i connotati della stagione della Juventus: per tornare in auge, i bianconeri punteranno tutto sul campionato.