Juve fuori dalla Conference League | oggi la decisione Cosa filtra

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 luglio 2023)esclusalain merito alla partecipazione dei bianconeri alla competizione Stando a quanto riportato da La Repubblica, è attesaladella UEFA in merito alla partecipazione dellantus alla prossima edizione della. La sensazione, riporta il quotidiano, è che il club bianconero venga esclusocompetizione per via della violazione del settlement agreement. Fiorentina in attesa di una risposta.