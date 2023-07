Juve | dopo la sentenza Uefa colloquio tra Scanavino | Allegri e Giuntoli

Pochi minutila sentenza Uefa con l'esclusione dalla prossima Conference League per la Juventus (sarà ripescata la Fiorentina) e la multa da 20 milioni di euro , si sono intrattenuti a bordocampo, da Los ...Ecco alcuni tweet:#Juventus bene,questa decisione dell'#UEFA ci siamo tolti la scimmia dalle ... 2023 Senza una competizione europea ladovrebbe essere ben riposata per tutta la stagione e ...Lo scrive la Juventus in una nota,che la Prima Camera dello Uefa club financial control body ... - conclude la- sarebbe eventualmente trattenuto dagli introiti della partecipazione alle ...

Juve, comunicato dopo la decisione dell'Uefa: "Non presenteremo appello" Tuttosport

TORINO – Sette mesi dopo l’apertura del fascicolo, è arrivata oggi la sentenza Uefa della camera di controllo del Fair Play Finanziario sulle violazioni della Juventus in merito al settlement agreemen ...Juventus fuori dalle coppe ma per i tifosi bianconeri c'è da esultare con un chiaro avvertimento ad Allegri: "Ora è obbligatorio" ...