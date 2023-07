Juve | Castagne chiede al Leicester di essere ceduto

Commenta per primo La Juventus cerca un laterale destro sul mercato. In alternativa allo svedese Holm dello Spezia che piace pure all'Atalanta, interessa Timothy. Il belga classe 1995 ex Atalanta ha chiesto al Leicester di essere ceduto.... 100 milioni in arrivo al Tottenham ): ecco perchè il dirigente dellaal rientro dagli Stati ... Calciomercato Juventus,nel mirino di Giuntoli Ma attenzione, secondo quanto riporta ...... che nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY ha così commentato alcune dinamiche in casa bianconera: 'Fascia destraè un obiettivo, ma lanon può scialare.

Castagne Juve, dopo Weah il belga è l'obiettivo: cosa manca per il colpo Juventus News 24

Non solo l'Inter: anche la Juventus sta provando a prendere Carlos Augusto dal Monza, che intanto sta prelevando Kyriakopoulos dal Sassuolo.La Juventus vuole farsi trovare al top per i prossimi impegni ufficiali, che arriveranno con l’inizio della serie A. Manca meno di un mese allo start del campionato e tutte le squadre si stanno dando ...