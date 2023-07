Jovanotti | le condizioni post operatorie VIDEO

(Di venerdì 28 luglio 2023) Terribile incidente per, che si è rotto il femore in tre punti e la clavicola, cadendo dalla bicicletta. Ad annunciarlo lo stesso cantante, tramite unato su facebook. “Credo di essermi rotto qualcosa… Ho fatto un gran volo in bici. Ho fatto un volo bastardissimo, per colpa di un calcolatore di velocitào sulla strada. Non l’ho assolutamente visto L'articolo proviene da Il Difforme.

...l'Accordo per la costituzione dell'Osservatorio per la Cybersicurezza 28 Luglio Attualità,...del Tribunale di Salerno n° 8/2012 del 29 giugno 2012 La Redazione Contattaci Termini e......l'Accordo per la costituzione dell'Osservatorio per la Cybersicurezza 28 Luglio Attualità,...Tribunale di Salerno n° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci Termini e......l'Accordo per la costituzione dell'Osservatorio per la Cybersicurezza 28 Luglio Attualità,...del Tribunale di Salerno n° 8/2012 del 29 giugno 2012 La Redazione Contattaci Termini e...Jovanotti torna a rassicurare ancora una volta i suoi fan sul suo stato di salute dopo l'incidente in bici: "Torneremo a vederci. Io ce la metto tutta".Un imprevisto davvero importante. Dopo l'intervento chirurgico subito al femore, a causa di una caduta in bicicletta a Santo Domingo, Lorenzo Jovanotti, ...