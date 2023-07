Jovanotti in sedia a rotelle dopo l' incidente |  ' Non posso ancora tornare in aereo | rischio la trombosi'

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il cantante cortonese deve rinviare il suo rientro in Italia per evitare complicazioni legate alla convalescenzala caduta in bici: 'Conto di rimettermi in forma in 5 mesi, in tempo per il Jova ...

Il cantante cortonese deve rinviare il suo rientro in Italia per evitare complicazioni legate alla convalescenza dopo la caduta in bici: 'Conto di rimettermi in forma in 5 mesi, in tempo per il Jova ...... come staIl cantante aveva fatto preoccupare tutti con le immagini in cui lo vedevamo ... In un video pubblicato sul suo canale TikTok, Lorenzo si è mostrato su unaa rotelle e ha ...Dopo l'intervento chirurgico al femore, seguito alla caduta in bicicletta a Santo Domingo, Lorenzo, costretto su unaa rotelle, è bloccato ai Caraibi. Per motivi di sicurezza, non può salire su un aereo per rientrare in Italia. "Dopo un'operazione così importante non posso salire su ...

Jovanotti in sedia a rotelle: "Non posso tornare, rischio la trombosi" TGCOM

Jovanotti in sedia a rotelle dopo la grave caduta in bicicletta tra i campi di canna da zucchero a Santo Domingo dove era in vacanza. Il cantante è tornato sui social per aggiornare i fan ...Il cantante cortonese deve rinviare il suo rientro in Italia per evitare complicazioni legate alla convalescenza dopo la caduta in bici: "Conto di rimettermi in forma in 5 mesi, in tempo per il Jova B ...