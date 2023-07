Jean Todt e Michelle Yeoh finalmente sposi | durante la cerimonia a Ginevra ricordato Schumacher

GLI SPOSI - Insieme da 19 anni,e Michelle si sono conosciuti il 4 giugno del 2004 durante il GP di Shanghai, quandoera il direttore tecnico della Ferrari. La sposa ha scelto per l'occasione due abiti: il primo, per il ...Insieme sui tappeti rossi dei festival e degli Oscar come nei box della Formula Uno. L'attrice Michelle Yeoh e l'ex manager della Ferrarisi sono sposati ieri a Ginevra dopo diciannove anni di relazione. Gli auguri del pilota Felipe Massa conferma il lieto evento con la pubblicazione dell'invito alle nozze in cui sono gli ...Le foto del matrimonio die Michelle Yeoh, l'originale invito e la dedica a Michael ...

Jean Todt e Michelle Yeoh si sono sposati 19 anni dopo la proposta: le foto delle nozze con l'Oscar Fanpage.it

"Ci siamo conosciuti a Shanghai il 4 giugno 2004. Il 26 luglio 2004 chiesi a Michelle Yeoh di sposarmi, lei mi rispose sì. (ANSA) ...Tra gli invitati alle nozze dell'ex numero uno Ferrari e del premio Oscar c'erano anche Felipe Massa, Luca Cordero di Montezemolo e Stefano Domenicali. Un brindisi anche per l'amico Schumacher ...