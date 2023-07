James Blake fuori il nuovo singolo “Big Hammer”

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) In attesa del prossimo importante capitolo creativo, James, cantante, cantautore, polistrumentista e produttore britannico, vincitore del Mercury Music Prize e di un Grammy Award, ha pubblicato “Big”, primoestratto dall’imminente sesto album, “Playing Robots Into Heaven”, in arrivo l’8 settembre. Contemporaneamente, è disponibile su YouTube anche il video ufficiale diretto da Oscar Hudson (Radiohead, Bonobo). Dopo l’acclamato “Friends That Break Your Heart”, l’album diche ha raggiunto la più alta posizione in classifica nel Regno Unito fino ad oggi, “Playing Robots Into Heaven” vedrà James ritornare alle radici elettroniche dei tempi di “Hessle”, “Hemlock” e “R&S records”. L’album avrà inoltre un richiamo al suo ultimo progetto musicale, la serie di eventi CMYK con Ronda INTL, ...