Oltre a, altri tecnici europei sono sbarcati in Arabia Saudita: l'inglese Steven Gerrard ...a trattare con l'Al - Ahli e stamattina aveva annunciato che non sarebbe stato inper la ...La squadra saudita, che ha acquistato Mahrez dal Manchester City annunciandolo nelle scorse ore, vuole far sedere sulla propriaun profilo di spessore. Ecco perchè il nome di, che ...Commenta per primo L'Al Hilal non molla e oggi si sente più vicino all'accordo con l'allenatore del Salisburgo Matthias. Dopo il rifiuto definitivo del tecnico del Fulham Marco Silva e un primo 'no' da parte dell'austriaco, il club saudita non si è arreso e la trattativa precede spedita. Lo riferisce Fabrizio ...

Jaissle da panchina Salisburgo all'Arabia, allenerà l'Al-Ahli Agenzia ANSA

Sarà il giovane allenatore tedesco Matthias Jaissle, ex tecnico del Salisburgo, a guidare la squadra saudita dell'Al-Ahli nelle prossime tre stagioni. (ANSA) ...Comunicato ufficiale dopo che l’allenatore di Champions League ha trattato con un club dell’Arabia Saudita. Allenerà i campioni che all’interno del campionato stanno arrivando, ma al costo di salutare ...