J-Ax senza filtri attacca Paolo Meneguzzi | “Ideali | famiglia e valori Io parlo di cannoni | tu come Giorgia Meloni”

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Per me questo non è un dissing è beneficenza estiva“. J-Ax mette le cose in chiaro già dai primi secondi di Invidia del Peneguzzi, brano pubblicato a sorpresa e nato dal botta e risposta avuto nei giorni scorsi cona proposito della qualità del pop italiano. Per chi avesse perso le puntate precedenti,in un’intervista aveva bollato Disco Paradise (singolo cantato da Ax, Fedez e Annalisa)“marchetta”. La voce degli Articolo 31 aveva replicato definendo il cantante “la versione ordinata su Wish di Tiziano” (Ferro, ndr). Il ping pong tra i due era proseguito con una lettera al vetriolo die ora Ax affida a una canzone inedita il proprio pensiero. Anche a giudicare dai commenti su YouTube, il freestyle di Invidia del Peneguzzi è per J-Ax un ritorno al rap nella ...