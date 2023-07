(Di venerdì 28 luglio 2023) J-Ax ha chiuso la diatriba conin maniera epica, dedicandogli unin canzone come Shakira ha fatto con Piqué. Nessuna Twingo e nessun Casio in questo caso, solo sfottò sull’America Latina e sulla sua popolarità ormai sparita. Mettiamo questa cosa in prospettiva, per me questo non è un, è beneficenza estiva, con una story del caz*o ti ho ridato la vita, sapendo bene come sarebbe finita. Ti sei attaccato come un naufrago alla cima, sali sulla barca e poi ti attacchi al caz*o come prima, Salmo e Luché, che sfida epica! A me tocca, è una vita che la sfiga mi perseguita. E tu mi fai la predica, per una gloria breve come la tua fama in Sud America e mò su Instagram ti insultano, su Facebook ce l’hai fatta, nel regno dei cogli*ni, complottisti e terrapiatta, tra ...

J-Ax fa un dissing contro Paolo Meneguzzi, ecco l'audio Biccy

Ci aea provato J-Ax a non replicare alle ultime parole di Paolo Meneguzzi, ma non ci è riuscito. Il rapper torna su Instagram e riapre il caso. Ma non lo fa con un post, una foto o una ...J-Ax ha risposto alle critiche di Paolo Meneguzzi con un dissing in barre intitolato “L’invidia del Peneguzzi” ...