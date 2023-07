J-Ax e il patetico “rap” di rabbia contro Meneguzzi | “Tu segui la Meloni | io mi faccio i cannoni…”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) J-Ax e Paolose le cantano e se le suonano. Replica a suon di rap rancoroso e “politico”, da parte del primo nei confronti del secondo, che a sua volta aveva accesso la miccia criticando il successo estivo di ‘Disco Paradise’ protagonista J-Ax con Fedez e Annalisa. La risposta è affidata al brano ‘L’invidia di Peneguzzi’, un’instant song dove ovviamente nello storpiamento del nome si ‘nasconde’ (si fa per dire…) Paolo, ma anche Giorgia, accusata di ispirare, con i suoi “valori” puliti, le canzoni del suo rivale. J-Ax e, scambio di accuse su valori e canne, nei giorni scorsi, aveva dato del “fallito” a chi – come J-Ax – dà la colpa al “pubblico che oggi non capisce…”. «Caro J-Ax chi verrebbe dietro a te (voi) se nonssi il sistema ...