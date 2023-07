Festival è un evento speciale, come piloti o come spettatori. La passione per l'automobile è un incrocio tra presente e memoria: le auto di oggi, perfette e sofisticate, spesso fanno ...Festival 2023: Canossa Events conferma l'edizione di quest'anno Da questo connubio di passione e sport nasce l'Festival , un evento che nell'edizione 2023 si terrà il 21 ...... all'European Campionship Offshore Class 3D, all'Championship - Round 2 Class 5000. Come da ... Tra le novità di quest'anno anche laRUN - Trofeo Città di Brindisi che si terrà sabato 29 ...

Italian Speed Festival 2023, un evento unico Inforicambi

Turkish speed delivery service Getir will remain operational in the Netherlands but is pulling out of Spain, Italy and Portugal, the company confirmed on Friday. There had been rumours that the ...L'interesse per le auto combina rispetto per la storia e amore per l'innovazione. Le vetture più moderne, pur essendo sofisticate e ben progettate, non ...