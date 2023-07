Italia-Usa | Meloni incassa favore Biden su Expo2030

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – La partita sembrava chiusa e, invece, potrebbe riaprirsi. Con Roma pronta a tornare in pista. Tra i risultati messi a segno dalla premier Giorgianella 2 giorni a Washington figura anche il sostegno dell’amministrazione americana alla candidaturana all’Expo 2030. Ad annunciarlo è la stessa Casa Bianca nel ‘joint statement’ diffuso nella serata di ieri, quando inera notte fonda. “Gli Stati Uniti accolgono conla candidatura dell’a ospitare l’Esposizione Universale nel 2030 – si legge – riconoscendo l’opportunità di utilizzare l’Expo come piattaforma inclusiva per trovare soluzioni condivise a sfide comuni”. ‘Con’, si legge nel documento, una frase che può voler dire tutto o niente: da capire se si tradurrà in voti a ...

Quali sono i riflessi italiani dell'incontro di Giorgia Meloni con Biden Uno in particolare: la premier torna inpienamente legittimata dall'alleato americano. In questo la visita ha seguito il copione tradizionale. Nell'arco dei decenni, chi governava a Roma ha sempre sentito il bisogno di ottenere l'...... assaggio dell'autunno che si prepara per il governo, e dell'che Meloni ritroverà al ritorno dei fasti della sua missione internazionale alla Casa Bianca e in. Dopo mesi di polemiche, non ...Che tra Stati Uniti evi sia un 'forte legame' fondato su 'valori e radici culturali comuni' ... la dichiarazione congiunta, diffusa dopo il bilaterale tra il presidentee la premier. ...

Walzer: “Giusto il pressing Usa sui diritti Lgbtq+. L'Italia difenda le minoranze” la Repubblica

Preparato con cura ma gestito con cautela inidonea a impedire che fosse considerato o montato come un evento catarchico, s'è realizzato il viaggio di Giorgia Meloni a Washington. Nella serata di giove ...Sì dell'Ue al pagamento della terza rata del Pnrr di 18,6 miliardi all'Italia e alle modifiche del piano necessarie per ottenere la quarta tranche entro il 2023 come previsto. La Commissione europea h ...