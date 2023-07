Italia e Turchia si candidano per ospitare insieme Euro 2032

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’Uefa ha comunicato di aver ricevuto ufficialmente la candidatura diper. Le due Federazioni sono le uniche in lizza, ma la decisione definitiva sarà presa il prossimo 10 ottobre quando si riunirà il Comitato Esecutivo del massimo organismo calcistico, che potrà accettare la proposta o subordinarla a specifiche condizioni organizzative. ACCORDOPER: IL COMUNICATO DELLA FIGC “Al termine di un fruttuoso e complesso processo di consultazione, la Federazionena Giuco Calcio e la Turkish Football Federation hanno deciso di unire gli sforzi proponendo alla Uefa l’organizzazione congiunta di.La selezione delle ...

"Non dico fosse l'unica soluzione, ma certo data la situazione è la migliore". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al telefono con l'ANSA, interviene sulla candidatura unicaad organizzate l'Europeo di calcio del 2032. "Considerati gli investimenti da fare - spiega - è meglio condividere. LaE' un Paese importante e si è candidata molte volte da ......biancoazzurra parteciperà dal 25 settembre al 1 ottobre al Qualification Round BCL in. ...termine del girone di andata si sfideranno nella Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa. ...... 1 dalla Grecia, 1 dagli USA, 1 dall'Albania, 1 dall' Uruguay, 1 dal Brasile, 1 dalla Russia, 1 dall'Argentina, 1 dall'Ungheria, 1 dalla. Saranno 2 i registi invece provenienti dall'. ...

Euro 2032, UFFICIALE: Italia e Turchia propongono all'Uefa di ospitarlo insieme. Gravina: 'Svolta storica' | Primapagina ... Calciomercato.com

Detto della candidatura congiunta di Italia e Turchia per ospitare Euro 2032, il presidente della Figc Gabriele Gravina in una nota ha sottolineato: "Siamo di fronte ad una svolta storica che ...Italia e Turchia potrebbero ospitare in ticket l'Europeo 2032. I due Paesi candidati sono pronti a dividersi la competizione continentale ...