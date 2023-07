Italia | due nuovi innesti per il ct Mancini | ecco di chi si tratta

...e Turchia si candidano a ospitare insieme gli Europei di calcio del 2032. Le probabilità che l'evento venga assegnato aipaesi, a questo punto, sono molto alte. Se non altro perché i..."Per noi del Gruppo SACE, contribuire alla sicurezza energetica del Paese e al sostegno dell'export italiano sonoobiettivi cruciali alla luce dell'attuale contesto globale che vede l'e l'...... dopodomani scenderanno a 6 Nessuna città da bollino rosso per il caldo nel weekend, in un'... Neigiorni successivi la situazione di riscalda, pur senza mai arrivare al livello massimo di ...Significa condividere alcune battaglie: fra tutte quella per un salario minimo garantito a norma di legge e quella contro l’autonomia differenziata che spacca l’Italia in due. Poi è chiaro che su ...Saranno investiti 19 miliardi per far correre il Piano Mattei, ovvero per fare dell’Italia l’hub del gas. Mentre i paesi avanzati spingono sulla riduzione dei ...