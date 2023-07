Italia argento mondiale nella spada donne a squadre

(Di venerdì 28 luglio 2023) Fiamingo, Santuccio, Navarria e Isola battute in finale dalla Polonia. MILANO - Medaglia d'per l'ai Mondiali di scherma. La squadra azzurra difemminile (Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola) è stata sconfitta in finale 32-28 dalla Polonia. Si tra

Oro alla Polonia che batte le azzurre 28 stoccate a 32 Sfuma un'altra volta la medaglia d'oro alle spadiste azzurre,agli scorsi mondiali del Cairo e adesso anche a Milano. Primo oro di specialità invece per la Polonia che vince sul finale la sfida. Per Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e

MILANO (ITALPRESS) – Medaglia d'argento per l'Italia ai Mondiali di scherma. La squadra azzurra di spada femminile (Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola) è stata