Israele: sondaggio,solo il 19% soddisfatto del governo Netanyahu Agenzia ANSA

Solo il 19% degli israeliani ha maturato un parere positivo sull'operato del governo Netanyahu, mentre il 62% ha un'opinione negativa. Anche in seno ai sostenitori del Likud (il partito di Benyamin Netanyahu) solo il 38% ha un'opinione positiva.