“Io | migrante e Premio Nobel” | intervista ad Abdulrazak Gurnah

(Di venerdì 28 luglio 2023) La voce diè calda e ferma come deve essere quella di un professore universitario abituato a parlare con centinaia di studenti. L’unico momento in cui si incrina arriva quando gli citiamo la lettera che il giovaneprotagonista del suo ultimo libro (“Cuore di ghiaia”, Nave di Teseo), scrive a sua madre rimasta in patria. «Non so perché non riesco a scrollarmi di dosso questa sensazione di malinconia dolorosa. Perché un posto non può valere come un altro?», le chiede il protagonista divorato dalla nostalgia. Una domanda che forse è radicata nell’anima di ognuno delle decine di migliaia di migranti che arrivano in Italia ogni anno.ha passato la sua vita a indagare sulla vita, le emozioni, i desideri dei migranti. Quando a metà degli anni Sessanta lui stesso ha lasciato Zanzibar, ...