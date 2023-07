(Di venerdì 28 luglio 2023)signore prima che allenatore. Il tecnico dell’Inter ieri ha riservatodel suo grande stile nei confronti delvoltafaccia ALTRA? Signori si, non si. Lo sa bene Simone. Prima di avere un allenatore in panchina, l’Inter ha un Signore con la S maiuscola. Un gentiluomo che nel calcio di oggi, dove la spunta chi la spara più grossa, è una rarità trovarne uno. Ieridimostrazione della grandezza del Simone prima uomo e poi figura di campo e di calcio. Alla domanda su Romelu, il tecnico dell’Inter ha risposto con la grande eleganza che lo contraddistingue: «Mi aspettavo un finale diverso, ma lo ringrazio per quello che ha dato alla squadra». Insomma, ...

PRIMO TEMPO - Gli uomini diappaiono in ritardo di condizione rispetto agli avversari. ...vede il taglio dell'avversario ma decide di non seguirlo) e dalla lettura poco sveglia di Bisseck...... cheda una efficace interdizione difensiva mi sembra dello stesso Kroos. Allo stato attuale del calciomercato, l'Inter presenta un trio perfetto anche con l'uscita di Brozovic, perché......oppure Correa resterà per un altro anno in nerazzurro cosa questa che non dispiace certo ad... Fisico ma anche tecnico, Thuramesterno offensivo per poi diventare una prima punta piuttosto ...

Inzaghi si nasce, non si diventa: quella a Lukaku l’ultima lezione Inter-News.it

Iscrizione avvenuta con successo. provate a immaginare l’emiro davanti alla tv per studiarsi le movenze dell’argentino e decidere se investire o meno. L’ex Lazio mostra l’indolenza dei tempi migliori: ...Nasce la Coppa Italia 2023-2024 (esclusiva Mediaset) e tutti vanno alla caccia dell’Inter, che con Simone Inzaghi in panchina ha vinto le ultime due edizioni. Nei quarti di finale potrebbe esserci la ...