Investe un centauro con l’auto e lo uccide | la vittima è un 39enne 

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTornava dal lavoro in moto quando è stato investito e ucciso da un’auto. È accaduto a Casal di Principe (Caserta), vittima un 39enne del Mali. Il conducente del, un italiano, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi. Secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato (Commissariato di Casal di Principe),mobilista ha centrato in pieno, forse per l’alta velocità, il motorino con a bordo il 39enne, che era sbucato da una traversa; lo straniero è morto sul colpo. Il responsabile sarà denunciato per omicidio stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.