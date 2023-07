(Di venerdì 28 luglio 2023) Rapporto indissolubile al di là dei colori politici. La visita di Giorgiaalla Casa Bianca non poteva essere più densa di conferme e indirizzi: lo tsunami ucraino ha corroborato l’occidentalismo di alleati storici come, dove la novità rappresentata dal primo premier donna (e di destra) è stata colta da Joe Biden con vivo interesse. ”La prima volta che ti ho vista mi sembrava di conoscerti già da tempo”, ha confermato il Presidente statunitense durante l’incontro durato 90 minuti. Temi, proposte e propositi. Sintonie Dallo Studio Ovale arrivano una serie di impulsi positivi su Piano Mattei, quadrante Mediterraneo, indo pacifico, ma prima sulla persona che siede a Palazzo Chigi: è come se l’incontro di ieri avesse certificato, una volta di più, tutto il lavoro impostato dal governo per farsi player globale e multiforme nella ...

Intesa di ferro Potus-Meloni. Così l'Italia torna protagonista Formiche.net

La visita alla Casa Bianca del presidente del Consiglio conferma in toto aspettative e auspici. Ucraina, Cina, ambiente, difesa ...C’è una causa in corso, messa in moto nel maggio scorso da due associazioni ambientaliste (Greenpeace e ReCommon) e da dodici privati ...