Inter su Samardzic | no a Kamada

...con l'Al - Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo non può dare giudizi definitivi sull', ma ... In questo senso sarebbe un ottimo colpo riuscire a prenderedall'Udinese lasciando partire i ...Kamada attende ancora di trovare una nuova squadra dopo la scadenza del contratto con l'Eintracht Francoforte che lo rende uno dei parametri zero più appetibili sul mercato. Kamada piace all'Come riporta Sportmediaset: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...EMERGENZA PUNTA - Per il centrocampo è sempre viva la candidatura di, anche se l'... che molto incideranno sul futuro dell'. Non tanto per il nome a centrocampo, quanto, invece, per la ...

Inter, offerto Kamada: ma a centrocampo priorità Samardzic - Sportmediaset Sport Mediaset

Super colpo sul mercato per l'Inter: Marotta piazza il colpaccio, scambio con una squadra di Serie A per un top player.Daichi Kamada è stato proposto all'Inter negli scorsi giorni. Il giapponese, ne ha parlato anche Inzaghi, è svincolato dall’Eintracht. Dopo i contatti con Milan e Lazio, Kamada è stato quindi offerto ...