Inter | stadio a Rozzano più di un’idea | concesso diritto esclusiva!

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’si muove per la questionedi proprietà nell’area di. È stato annunciato ufficialmente l’assegnazione deldi esclusiva al club nerazzurro da parte di Bastogi S.p.A e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A PASSI CONRETI – L’muove passi concreti verso la realizzazione dellodi proprietà nel comune di. Bastogi e Brioschi, attraverso una nota ufficiale, annunciano infatti una concessione al club nerazzurro di undi esclusiva per lo studio di fattibilità dell’insediamento di unonell’area in Comune didi proprietà di Infrafin S.r.l. Di seguito il comunicato ufficiali. “Bastogi S.p.A. (“Bastogi”) e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (“Brioschi”) ...

Tra le proprie priorità, l'Inter ha anche la costruzione di un nuovo stadio di proprietà: si sblocca la trattativa, UFFICIALE il comunicato per i nerazzurri ...Stretta di mano con Bastogi per l'area della Nuova Milanofiori, di poco a sud del Forum di Assago: è la location identificata dai nerazzurri per il nuovo impianto di casa ...