Inter | Samardzic continua a brillare | l'Udinese non molla sul prezzo Cresce la concorrenza

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un centrocampista giovane e di grande prospettiva per completare il reparto. Beppe Marotta è stato chiaro nel far capire a più...

Sì perché l'considera Pereyra non una priorità, più che altro una seconda scelta se dovesse ...arrivare a un profilo giovane e di prospettiva come l'ormai ex - compagno di squadra Lazar...Commenta per primo Kamada chiama, l'non risponde. Il trequartista giapponese è stato proposto ai dirigenti nerazzurri, che per completare il centrocampo trattanodell'Udinese....con l'Al - Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo non può dare giudizi definitivi sull', ma ... In questo senso sarebbe un ottimo colpo riuscire a prenderedall'Udinese lasciando partire i ...

Inter, offerto Kamada: ma a centrocampo priorità Samardzic - Sportmediaset Sport Mediaset

Un centrocampista giovane e di grande prospettiva per completare il reparto. Beppe Marotta è stato chiaro nel far capire a più riprese quello che, nella testa dei dirigenti dell'Inter, dovrà essere l' ...Alex Sandro sarebbe un obiettivo dell'Inter che potrebbe prendere il secondo giocatore juventino in poche settimane ...