Inter Primavera | test con vittoria! Tris contro il Sassuolo

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023) Amichevole ufficiale per l’di Cristian Chivu, in campo oggi a Vipitenoil. Una bella vittoria per i nerazzurri(ni)i rivali.– Amichevole per l’, che prosegue la sua preparazione a Vipiteno. La squadra di Cristian Chivu è scesa in campoil, raccogliendo una convincente vittoria per 0-3 in amichevole. A fissare il risultato ci hanno pensato le reti del capitano Sarr (12?), Di Maggio (34?) e Berenbruch (69?).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...