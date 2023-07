Inter | offerto Kamada | la risposta di Marotta

2 Ufficialmente mollato dal Milan, ora Daichi Kamada è statoanche all '. Lo riporta La Gazzetta dello Spor t, che spiega come il giapponese, che negli scorsi giorni ha ricevuto i complimenti di Simone Inzaghi, rappresenti ora una possibile ...Il primo tornerà presto a Lecce per 4 milioni di euro, il secondo è entrato nei radar dell''che ha7 milioni di euro per il cartellino. Solo dopo le cessioni si penserà agli acquisti. ...Da Massimo Moratti che cedette la sua amatanel 2013 a Silvio Berlusconi che lasciò il Milan ... Squadra, peraltro, che avrebbe recentemente700 milioni di euro l'anno al campione francese ...

Inter, offerto Kamada: ma a centrocampo priorità Samardzic - Sportmediaset Sport Mediaset

Passano le settimane, si avvicina l’inizio della stagione, ma il futuro di Romelu Lukaku resta sempre un rebus. L’attaccante belga - di proprietà del Chelsea - ormai fuori dai ...L'estremo difensore dei granata piace all'Inter, mentre l'esterno della Juventus è stato proposto agli azzurri ...