Inter-Juve | nuova sfida per Carlos Augusto

Mg Milano 22/02/2023 - Champions League /- Porto / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella ...[...] Possiamo immaginare come si resterebbe nel vedere il belga a Torino senza che di fatto la..., Milan,, Sampdoria, Napoli, Lecce naturalmente, Lazio, Roma". Infine le sue impressioni sul mister d'Aversa. "ll modo di porsi di mister D'Aversa mi è piaciuto, è diretto. Questo lo ...... opzione che potrebbe avverarsi nel caso in cui lafacesse uscire un difensore dalla propria rosa. Juventus, i bianconeri sarebbero pronti a sfidare l'per il profilo di Carlos Augusto La ...

La Juventus ha avanzato la sua prima proposta per l'attaccante belga Romelu Lukaku del Chelsea: no da parte della società londinese ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...