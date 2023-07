Inter-Inzaghi | fumata bianca | il rinnovo è ad un passo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il mese di agosto è sempre più vicino, le temperature cominciano a diminuire e la sessione estiva di calciomercato continua a riservare sorprese e conferme. Tramite cessioni, prestiti e acquisti si sta delineando l’aspetto definitivo degli undici protagonisti della Serie A. Per essere sempre più competitivi non è sufficiente soffermarsi soltanto sui protagonisti dell’ambito rettangolo verde, ma bisogna riservare un occhio di riguardo anche agli allenatori. Quest’ultimi oltre a fare da tramite tra la società e la squadra, elaborano gli schemi da concretizzare in campo e forgiano i calciatori per raggiungere sempre nuovi traguardi. Per la prossima stagione a supervisionare l’, sarà ancora una volta il mister Simonee il suoè previsto poco prima dell’inizio della season. Scopriamo dunque i dettagli della ...

Qui entra in gioco l', che potrebbe 'aiutare' i sardi con una cessione in prestito. Giovanni ... cheha schierato in tutte le amichevoli giocate finora, ma adesso cambia tutto. Ma in ......dell 'e dei suoi tifosi che la trattativa col Bayern possa chiudersi in fretta, entro i prossimi giorni. Il numero uno della Svizzera potrebbe addirittura essere a disposizione di, che ......con l'Al - Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo non può dare giudizi definitivi sull', ma ...come Balogun o Morata In quest'ultimo caso la dirigenza nerazzurra darebbe a Simonequel ...Il difensore inglese sarebbe un vecchio pallino dei nerazzurri che starebbero pensando ad un'offerta per il giocatore ...Federico Pastorello, agente del calciatore ex Udinese Pereyra, conferma l'interesse dell'Inter nei confronti del suo assistito: priorità Serie A per lui ...