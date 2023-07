Inter | ecco quando può arrivare il rinnovo di Inzaghi

Commenta per primo Simone Inzaghi è pronto a rinnovare il contratto con l'. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , entro l'inizio del campionato l'allenatore può firmare il prolungamento di un anno con i nerazzurri dal 2024 a giugno 2025.Una pista può portare all'che sta lavorando sul mercato per un nuovo numero 9. Tiago Pinto sta aumentando il pressing, vuole Scamacca in prestito con obbligo di riscatto. Il West Ham ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport:i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, ... dall'che riparte da Inzaghi ...

Icardi torna in Argentina e “aiuta” il mercato Inter Ecco l’intreccio col Galatasaray fcinter1908

SPUNTA CALVERT-LEWIN - Nelle ultime ore alla Roma è stato proposto il centravanti inglese dell'Everton, Dominic Calvert-Lewin. Il club giallorosso sta valutando questa possibilità che si potrebbe ...