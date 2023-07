Inter e Milan | nota del Comune | 'Il vincolo su San Siro avrebbe conseguenze gravi'

In realtà questa potrebbe anche essere una "buona" notizia per la Vecchia Signora che ha come obiettivo quello di tornare a vincere il campionato dopo tre anni in cui si sono impostee ...Vincolo che di fatto impone, in concreto, che lo stadio rimanga lì dov'è e quindi il Meazza non potrà essere abbattuto per fare spazio alla nuova struttura voluta da. Il progetto di un ...... centrocampista che in passato è stato seguito con grande interesse dal, ma che oggi sembra essere più vicino all'. Il tedesco dell'Udinese ha raccolto il 41,8% delle preferenze, davanti a ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Facundo Gonzalez e Lukaku, Milan ad un passo da Musah. Intesa Inter ... Sport Fanpage

Come l’Inter nessuno oggi, se non fosse per l’attaccante mancante. Non c’è un’altra squadra italiana che trasmetta la stessa impressione di forza e di continuità. Abbondanza sulle fasce e a centrocamp ...Palazzo Marino anticipa la decisione della Soprintendenza. Sempre più difficile tenere in città le squadre, così il destino dello stadio diventa ancora più incerto: che ne sarà della Scala del calcio ...