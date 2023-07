Inter | De Vrij | 'Vogliamo migliorare per raggiungere obiettivi importanti'

Commenta per primo Ospite al KAMO Store di Osaka per un evento a tinte nerazzurre, assieme a De, Lautaro Martinez e Thuram, Marco Materazzi è stato protagonista di una simpatica chiacchierata ...L'idea dell'per puntellare la difesa: Harry Maguire dal Manchester United Il difensore del ... Anche Stefan Deresterà in nerazzurro in questa stagione, fornendo un'ottima alternativa come ...... quando il tecnico ha cambiato sette undicesimi: via De, Bisseck, Barella, Calhanoglu, Gosens, Dumfries e Correa per inserire Acerbi, Darmian, Dimarco, Cuadrado, Sensi, Asllani e Thuram. ...

De Vrij: "Raggiunto obiettivi importanti in questi 5 anni, vogliamo continuare a crescere" Fcinternews.it

Ospite al KAMO Store di Osaka per un evento a tinte nerazzurre, assieme a De Vrij, Lautaro Martinez e Thuram, Marco Materazzi è stato protagonista di una simpatica chiacchierata con dei bambini del po ...Inter e Milan, più di Monaco e Lipsia, sarebbero i due club maggiormente indiziati per acquistare Folarin Balogun. Secondo l'Independent, Mikel Arteta, dopo ...