Inter | consigli per gli acquisti | Posch | jolly della difesa

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023) Stefanè il protagonista del terzo episodiorubrica deiper glidi-News.it. Dopo David e Gravenberch è il turno del difensore austriaco del Bologna. Undifensivo che potrebbe far comodo ad Inzaghi RICERCA – L’è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. È ancora “scoperto” inil ruolo di braccetto destro che, dopo la partenza di Skriniar, ha bisogno di un elemento in più. Uno dei possibili nomi per ladell’potrebbe essere quello di Stefan. Il difensore austriaco, classe 1997, si è ben distinto con la maglia del Bologna nella sua prima stagione in Serie A. CHI E’ – Stefan ...