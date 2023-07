Inter-Al Nassr | pagelle | Frattesi il migliore! Un bocciato noto ? TS

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ieri-Alfinita 1-1. Bene, che ha segnato il gol del pareggio. Lui il migliore dei nerazzurri, in campo anche gli altri nuovi. C’è un? L’ha pareggiato 1-1 contro l’Al-a Osaka, nella sua prima amichevole in Giappone. Bene Davide, che ha segnato il gol del pareggio alla sua maniera dopo un grande inserimento senza palla in area di rigore. Per lui voto 7. Da 6,5 Stankovic, de Vrij, Cuadrado e Asllani. A proposito del giovane portiere, può scacciare l’idea Trubin? Sufficienze invece per Gosens e Thuram. Rimandato il giovane Bisseck: 5,5. Stesso voto anche per i veterani Dumfries e Lautaro Martinez.e dietro la lavagna, ormai è un disco rotto, Joaquin Correa. Fonte: ...

Commenta per primo Luglio e agosto, non ti conosco . L'amichevole pareggiata 1 - 1 in Giappone con l'Al -di Brozovic e Cristiano Ronaldo non può dare giudizi definitivi sull', ma serve per farsi un'idea su a che punto sia la squadra tra campo e mercato. Tutti sanno che la rosa è ancora ...La situazione per l'attacco dell'dopo il mancato ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Tutti i dettagli Secondo quanto ... L'amichevole con l'Alha infatti evidenziato come non basti il ...È il messaggio condiviso da Juan Cuadrado , che in occasione della sua prima partita con l'ha reincontrato Cristiano Ronaldo . Dopo l'amichevole con l'Al -, terminata per 1 - 1 , i due ...

Iscrizione avvenuta con successo.