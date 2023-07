Inter a Rozzano | Milan a San Donato | a che punto è lo scisma degli stadi

1 Il Comune di Milano ha diffuso una nota attraverso i propri canali ufficiali dopo le notizie pervenute in serata sull'opzione dell'sull'area diper un nuovo impianto: 'In merito al futuro di San Siro, il Comune di Milano fa sapere che non è ancora pervenuta una comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza, ...1 L'ha fatto la sua mossa : l'ipotesi stadio asi fa sempre più credibile, ma ancora non è ufficiale il vincolo sullo stadio Meazza in San Siro. Come riporta Calcio e Finanza , rimodernare ......a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie all'interno dell'area di proprietà di Infrafin in Comune di', si legge in una nota delle due società. L'...

Inter, avanti tutta su Rozzano: esclusiva per lo studio di fattibilità per il nuovo stadio La Gazzetta dello Sport

Il Comune di Milano ha diffuso una nota attraverso i propri canali ufficiali dopo le notizie pervenute in serata sull'opzione dell'Inter sull'area di Rozzano per un nuovo impianto: "In merito al futur ...Sembra proprio allontanarsi sempre di più l'idea dell'Inter di rimanere allo stadio di San Siro in futuro. C'è anche una sede per il nuovo impianto sportivo, dove i tifosi nerazzurri potranno seguire ...