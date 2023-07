Intelligenza artificiale e medicina | in Italia un centro di eccellenza per l’elaborazione con le tecnologie del futuro

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 luglio 2023) Milano, 28 Luglio 2023. L’rappresenta un’importante alleata nel prevedere futuri eventi pandemici e nel diagnosticare malattie e tumori in modo rapido ed efficiente.Un recente studio condotto daldi ricerca americano Scripps e pubblicato sulla rivista scientifica Cell Patterns, dimostra che le simulazioni fatte con il nuovo algoritmo siano state in grado di rilevare in anticipo la comparsa delle varianti più pericolose. La diagnosi preventiva è oggi possibile grazie all’impiego dell’, mediante l’addestramento di algoritmi di machine learning in grado di riconoscere i modelli che indicano la presenza di specifiche malattie nei pazienti. Questa formazione dei programmi diconsente ...