Insaziabile Osimhen | chiede il VAR in allenamento | guardate cosa succede VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 luglio 2023) Clima disteso a Castel di Sangro conassoluto protagonista tra sorrisi con i compagni e alcune grandi giocate. Il rinnovo sembra ormai imminente, nel mentre, Victorcontinua a mostrarsi in forma smagliante e raggiante, come accaduto a Dimaro. Problemi di VAR? Il nigeriano si è reso protagonista di un episodio alquanto curioso e divertente nel corso della seduta pomeridiana tenuta da Rudi Garcia in Abruzzo.riil VAR – spazionapoli.itDopo aver segnato il solito goal,a seguito della mancata convalidazione di quest’ultimo avrebbe richiesto l’ausilio del VAR, tra le risate dei presenti in campo e fuori. Una conferma dell’agonismo insito nel nigeriano, che anche in queste settimane di spensierata preparazione non si è mai risparmiato ponendosi due unici obiettivi: ...