Infortunio Mario Rui | distrazione del retto femorale destro I tempi di recupero

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il terzino del Napoli,Rui, si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’rimediato durante Napoli-Spal. Il terzino del Napoli,Rui, si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’rimediato nell’amichevole andata in scena a Dimaro tra Napoli e Spal. Secondo quanto riportato dalla SSC Napoli, gli esami hanno evidenziato unadi primo grado del, e il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo. Ma cos’è unadi primo grado del? In termini medici, si tratta di una lesione in cui meno del 5% delle fibre muscolari è coinvolto nello strappo. Il dolore si manifesta ...

IL COMUNICATO - Gli esami strumentali effettuati aRui, in seguito all'rimediato nel corso dell'amichevole Napoli - SPAL, hanno evidenziato una distrazione di ...Il Calcio Napoli ha comunicato ufficialmente l'entità dell'occorso aRui nel corso dell'amichevole disputata il 24 luglio 2023 a Dimaro contro la Spal ( risultato finale di 1 - 1 ), che l'ha costretto ad uscire anzitempo dal campo nel primo ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Non arrivano notizie positive dall'infermeria del Napoli. Gli esami strumentali effettuati aRui, in seguito all'rimediato nel corso dell'amichevole contro la Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il terzino portoghese - rende noto ...

Napoli, infortunio Mario Rui: il comunicato Fantacalcio ®

Il Napoli perderà un top per le prossime settimane: da pochi minuti è apparso il comunicato ufficiale, quando rientreràNiente di buono in casa Napoli, che perde Mario Rui per la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro. Tramite i propri canali, il club partenopeo ha comunicato l’esito degli esami strumentali ...