Inflazione nostrana e d’Oltreatlantico | la stessa cura per due mali diversi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Piove o non piove, questo è il mio passo, tale è il modo di dire in campagna per puntualizzare che, una volta presa una decisione, è su quella sintonia che i protagonisti della sua esecuzione si sforzeranno a andare fino in fondo. Senza voler assolutamente peccare di tuttologia, quindi de hubris, non si può passare oltre senza quanto meno notare l’adozione di comportamenti similari degli addetti ai lavori, anche in costanza di presupposti fortemente divergenti. La motivazione che ha fatto riportare dall’inizio del 2023 con azioni graduali ma ravvicinate temporalmente i tassi del dollaro fini a arrivare al livello più alto da oltre venti anni, ha preso il via, all’inizio dell’anno, da un fenomeno solo formalmente simile a quello che si andava estendendo nella Eurozona. Sarebbe dovuta servire, l’uso del condizionale è più che appropriato, quella manovra di politica monetaria, a ...