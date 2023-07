Indebiti percettori di reddito di cittadinanza | Gdf Napoli sequestra oltre 207 mila euro

(Di venerdì 28 luglio 2023) I finanzieri della Compagnia di Casalnuovo dihanno riscontrato che 23 soggetti, tra detenuti e componenti del proprio nucleo familiare in stato detentivo, beneficiavano deldi, omettendo di dichiarare tale condizione cautelare Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 23 soggetti, indebitamentedidi. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di, a seguito di mirate attività investigative eseguite confrontando le informazioni pervenute dalla Casa Circondariale di Secondigliano con le ...

Altriavrebbero omesso il loro stato di detenzione domiciliari e precedenti condanne del coniuge convivente negli ultimi 10 anni e molto altro. Gli illeciti non riguardano solo la ...A Catania i carabinieri hanno denunciato circa 300 "furbetti" del reddito di cittadinanza, quindi, per un totale di 267 denunciati . Gli approfondimenti condotti dagli inquirenti ...E di queste, come detto, 232 sono risultate essere "" . Nei loro confronti è quindi scattata la denuncia a sette diverse Procure per falsa attestazione del possesso dei requisiti ...

Napoli: Indebiti percettori di RdC. Sequestrati oltre 207.000 € a 23 ... ilMetropolitano.it

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso ...In carcere ma percepivano il reddito di cittadinanza. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Nola, ha eseguito un decreto di ...