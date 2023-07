Incredibile Al Bano | si arrampica sul traliccio

Durante un concerto a Pomigliano D'Arco, l'80enne Albano Carrisi ha deciso di salire sul traliccio delle luci per incitare il suo ......Amoroso si metterà in gioco partecipando alla prossima edizione dell'evento musicale... nel cui cast dei big in gara potrebbe esserci anche Al, ha colto la palla al balzo per ...Alquello che ha fatto al suo concerto: ecco perchè si è arrampicato sul traliccio Ovviamente il video in cui il compagno di Loredana Lecciso è stato immortalato impegnato ad ...

Incredibile Al Bano, impresa spericolata al concerto (a 80 anni suonati) Libero Magazine

“Scendi che ti fai male!”. Così alcuni lo hanno apostrofato durante il concerto del 26 luglio scorso a Pomigliano D’Arco. Ma Albano Carrisi, che ha ottant’anni, da quell’orecchio non ci sente. E così, ...Il cantante spiazza tutti durante un suo concerto: ha deciso di arrampicarsi su un traliccio! Al Bano ha da poco compiuto 80 anni, ma pare davvero ...