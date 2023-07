Incontro Meloni e Biden alla Casa Bianca | il dialogo per costruire una strategia comune

(Di venerdì 28 luglio 2023) Giorgiaha incontrato il Presidente degli Stati Uniti Joea Washington. Il colloquio tra i due si è concentrato soprattutto sull’Ucraina, la Cina e il ruolo dell’Italia. Iltra Europa e Stati Uniti è fondamentale perinsieme un nuovo rapporto e una, lo ha affermato la premier.e il suocon JoeL’tra- Photo Credits TempiLa premier Giorgiaè volata negli Stati Uniti per incontrare il Presidente. Il loro discorso si è incentrato soprattutto sull’Ucraina e il ruolo dell’Italia, e sui rapporti tra Europa e Stati Uniti. Lo ha riferito la stessa ...

...condannano ritiro Russia da accordo grano Joe Biden e Giorgia'condannano il ritiro unilaterale della Russia' dall'accordo sul grano ucraino. Lo afferma la Casa Bianca al termine dell'...''Le nostre nazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico''. Lo ha detto la premier Giorgia, all'inizio dell'con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca. "Italia e Stati Uniti hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma corretto. La ...Durante l'alla Casa Bianca, Joe Biden e Giorgiahanno parlato, come ampiamente anticipato, di Cina. E anche del nodo, che l'Italia ancora deve sciogliere, della Via della Seta. Ma senza nessuna ...

Meloni negli Usa, visita al Congresso e incontro con Biden Sky Tg24

(LaPresse) La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato al Campidoglio i vertici del Senato statunitense durante la sua visita istituzionale ...Al Pnrr si aggiunge il capitolo del RePowerEu, che vale quasi venti miliardi di cui la metà saranno destinati ai nuovi bonus per ...