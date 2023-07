Incontro Meloni Biden | ribadita solida alleanza tra Italia e Usa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Giorgiaospite di Joealla Casa Bianca. Unatteso e cruciale in cui i due leader hanno ribadito la “” trae Usa. Sulla guerra in Ucraina la premier ha ribadito che l’“è forte” nel sostegno a Kiev. “Tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l’, fin dall’inizio, abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l’Ucraina significa difendere l’esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa, la resistenza ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina”.ha poi rimarcato che “gli Usa sono il nostro partner commerciale più importante al di fuori dell’Europa e sono ...

... indipendentemente dal colore politico' Nel corso di unstorico alla Casa Bianca, la premier italiana Giorgiaha discusso con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, l'importanza ...alla Casa Bianca.con Biden nel segno dell'OccidenteNel comunicato congiunto dopo l'tra Biden ec'è l'endorsement nei confronti dell'Italia, in corsa per ospitare il grande evento a Roma. Ma la stessa formula era stata usata anche per Ryad 'Gli Stati Uniti accolgono ...Per la Meloni il dialogo tra Europa e Stati Uniti è fondamentale per costruire insieme un nuovo rapporto e una strategia comune ...La premier Giorgia Meloni ricevuta alla Casa Bianca dal presidente americano Joe Biden. Nel corso dell'incontro – durato un'ora e quaranta minuti ...