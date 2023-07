Incidente stradale a Casirate d’Adda | giovane automobilista trasportata in ospedale

Sono Domenico Di Nunno e Antonio Lovino , le due vittime dell'accaduto nel tardo pomeriggio di ieri all'incrocio di ingresso a Canosa di Puglia che interseca via Pozzillo e la SP3 delle Salinelle. Entrambi classe 2006 e studenti del Liceo "E. ...Un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a unavvenuto venerdì mattina a Perugia. L'è accaduto - per cause in corso di accertamento - lungo la strada provinciale 170 di Maestrello, frazione del capoluogo umbro. ...Spotorno., nella mattinata odierna (28 luglio), a Spotorno. È successo una manciata di minuti dopo le 8, sulla via Aurelia .16. Mangiare o masticare gomme da masticare Prendere una caramella o masticare una gomma da masticare aiuta a restare svegli. È necessario, in questi casi, non staccare mai gli occhi dalla strada per ...9.15 13enne muore in un incidente nel Barese Una 13enne è morta in un incidente av- venuto sulla provinciale 99 che colle- ga Cellamare a Noicattaro, in provincia di Bari. A quanto si apprende, la r ...