Incidente per Salmo | il cantante ha quasi perso un braccio | le sue condizioni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 28 luglio 2023) Terribileper il, che ha rischiato di perdere unnel corso di uni. Attualmente ilsi trova in ospedale e non potrà essere in Sicilia per le due date in programma stasera e domani.sarebbe dovuto essere in Sicilia per due concerti: quello di stasera al Green Pop Festival e quello di domani sera al Wave Summer Music di Catania. Un annuncio sui social accompagnato da una sua foto sdraiato in una barella d’ospedale ha però annunciato che non sarebbe andata così, e per un motivo decisamente serio: “Sto bene, ieri ho rischiato di perdere ilcon una porta di vetro. Sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente ...