Incidente Bagnaria | scontro sulla statale | muore motociclista

CERVIGNANO DEL FRIULI - Un uomo di 60 anni, Nicola Campion diArsa, ha perso la vita nelle prime ore di oggi a seguito delle gravissime ferite riportate in unstradale accaduto a Strassoldo di in via Civis. È successo intorno alle 3.20 di ...TEMI: auto contro murocervignanofriulifriuli venezia giuliamortale incidnete strassoldo mortale friuli notiziearsa notizie cervignano notizie ...CERVIGNANO DEL FRIULI - Un uomo di 60 anni, Nicola Campion diArsa, ha perso la vita nelle prime ore di oggi a seguito delle gravissime ferite riportate in unstradale accaduto a Strassoldo di in via Civis. È successo intorno alle 3.20 di ...

BAGNARIA 28/07/2023: Scontro nella notte sulla statale per il ... Voghera News

Un motociclista di 28 anni ha perso la vita a causa di un incidente oggi 28 giugno 2023, lungo la Sp 461 del Penice all'altezza di Bagnaria.Al momento della traslazione del feretro in cimitero i motori delle moto hanno salutato con un ultimo rombo l’amico Nicola. Campion è stata l’unica vittima del violento nubifragio che ha colpito ...