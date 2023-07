Incendio a Caronno Pertusella | in fiamme la copertura di un edificio

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 28 luglio 2023)nel pomeriggio di oggi a. Per cause ancora in corso di accertamento ladi unin via Roma aè stata interessata da un. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede di Busto/Gallarate con un’autopompa e un’autoscala. Gli operatori hanno spento lee stanno ...