Incendi Ugento e San Cataldo | la bonifica dei roghi VIDEO

(Di venerdì 28 luglio 2023) Notte di lavoro per i vigili del fuoco ae San. E’ in corso ladelle aree interessate dagliancora attivi sulle zone litoranee.Salento: lavori diAd, in provincia di Lecce, l’o è partito da Torre Mozza e alimentate da un forte vento. Hanno aggredito la pineta L'articolo proviene da Il Difforme.

approfondimento Clima, Mattarella: "L'ambiente va tutelato con una prevenzione mirata" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacain Puglia, a fuoco la pineta di. ......identificato dalle immagini di un supermarket Ultimo Aggiornamento 27/07/23 Fotogallery -, ... vigili del fuoco sfiniti: l'immagine simbolo della lotta agliin Sicilia Ultimo ...Notte di lavoro in Salento per i vigili del fuoco, alle prese con gliche hanno interessato San Cataldo, sul versante adriatico, e il litorale di, sul versante ionico. E' in corso la bonifica delle aree a ridosso dei roghi ancora attivi. Nel territorio ...(LaPresse) Notte di lavoro per i Vigili del fuoco a presidio di aree a ridosso dei fronti di fiamma attivi in Salento. Persistono ma sono in via ...Nell’isola case e campeggi minacciate dalle fiamme. Paura fra i turisti. Migliora la situazione in Sicilia, ma è boom di disdette negli hotel. Musumeci: "Presto lo stato di emergenza nelle regioni col ...